«مستقبل وطن» يفتتح معرض «الأسرة المصرية» بقرية صقيل في أوسيم بالجيزة

استقبلت قرية صقيل بمركز أوسيم، التابع لمحافظة الجيزة، فعاليات معرض «الأسرة المصرية» الذي تنظمه أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة، بقيادة النائب عمرو حسين هندي، بالتعاون مع أمانة الحزب بالمركز بقيادة أحمد أسعد، أمين الحزب بالمركز، تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات في ضوء البروتوكول المُبرم بين الحزب والجهاز.

«مستقبل وطن» بالجيزة يفتتح معرض «الأسرة المصرية»

وشارك في افتتاح المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي؛ العمدة أحمد فؤاد أيوب، وأعضاء الوحدة الحزبية للحزب بقرية صقيل، بقيادة أبو السعود الغرباوي، أمين الوحدة الحزبية، وتولى تنظيم المعرض المهندس ناجي فتحي، أمين مساعد المشروعات بالمحافظة.

وقال أحمد أسعد، أمين الحزب بالمركز، إن معرض الأسرة المصرية طرح العديد من المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة، برعاية أمانة مشروعات الحزب بالجيزة برئاسة النائب عمرو حسين هندي، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض شهد إقبال كبير وغير مسبوق من جميع الفئات داخل مركز أوسيم نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة بنسب تتراوح ما بين 15 و20 % عن نظيراتها بالأسواق.

إشادة الأهالي بجودة المعروضات

وأشاد الأهالي والمواطنين بجودة المعروضات وبتنوع المستلزمات والاحتياجات الأساسية للبيت المصري، فضلًا عن الإشادة بالجهود التي تبذلها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم في دعم المواطنين بالمركز في مختلف المجالات.

يأتي هذا في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».