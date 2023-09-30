خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا برقم اللوحة

في كثير من الأحيان، يتعرض سائقو السيارات إلى تسجيل مخالفات مرورية عليهم، وتكون تلك المخالفة غير صحيحة، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون لتقديم تظلم حتى يتم إلغاء المخالفة غير الصحيحة المسجلة عليهم، وتوفر المرور للمواطنين فرصة إجراء العديد من الخدمات المرورية إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لوحدات المرور.

وتتيح بوابة مصر الرقمية، الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات التقديم على تظلم المخالفات المرورية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

- يقوم الراغب في تسجيل التطلم على المخالفات المرورية المسجلة عليه الدخول لبوابة مصر الرقمية.

- وبعد ذلك يتم الضغط على الخانة الخاصة بخدمات المرور «مركباتي».

- ثم بعد ذلك، يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بتقديم التظلم بالضغط على «تظلم على مخالفات رخص مركبات».

- ثم يتم إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب المخالفة، المسجل عليه حساب المواطن عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

- ثم يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

- وبعدها يتمّ إدخال جميع البيانات الخاصة بالرخصة الخاصة به والتي تتمثل في رقم السيارة واسم صاحب الرخصة، مع توضيح بيانات تقديم طلب التظلم.

- ثم بعد ذلك يتمّ الضغط على تسجيل، حتى يتمّ إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور.