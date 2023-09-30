معلومات عن دير سمعان الخراز بالمقطم.. من أفضل 20 تصميما على مستوى العالم

دير سمعان الخراز بالمقطم بمحافظة القاهرة، يعد واحدا من أبرز وأغرب التصميمات الموجودة للكنائس والأديرة على مستوى العالم، وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها على بعض المعلومات حول الدير منها ما يلي:

- تسمية الدير نسبة إلى أحد قديسي الكنيسة القبطية الارثوذكسية، سمعان الخراز، ويعرف باسم الدباغ، وهو رجل قبطي صالح امتهن دباغة الجلود وإصلاح الأحذية وعاش في زمن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

فكرة الدير

- فكرة بناء الدير جاءت بعد اكتشاف المغارة التي دفن بها القديس سمعان عام 1974 حيث عثرت بعثة علماء الآثار على مقبرة تضم هيكل عظمى يعود لسمعان الدباغ.

- عثر على صورة بطريرك وبرفقته رجل يملأ جرتي مياه يرجح أنه سمعان الخراز.

- عثرت البعثة على وعاء نادر يرجع تاريخ صناعته إلى ألف عام وقيل أنه الوعاء الذى كان يستخدمه الخراز لنقل الماء لبيوت الفقراء.

- يضم الدير الاكتشافات التي تم العثور عليها في قبر سمعان الخراز، فضلا عن لوحات جميلة منحوتة في صخور جبل المقطم.

- تم بناء الدير بشكل تدريجي بواسطة أبناء المقطم حيث نقلوا مليونين ونصف حجر لبناء الدير.

- كنيسة أو دير القديس سمعان الخراز محفورة داخل جبل المقطم بالقاهرة.

- تستوعب 20 ألف شخص وتضم 76 صورة محفورة وتصميم الكنيسة من أجمل 20 كنيسة على مستوى العالم.

الدير يضم 6 كنائس

- تشمل 6 كنائس أرثوذكسية منها كنيسة الأنبا شنودة، كنيسة الأنبا برام بن زرع، كنيسة الملاك وماري حنا، كنيسة الأنبا بولا والانبا أنطونيوس، كنيسة ماري مرقص، كاتدرائية العذراء والقديس سمعان.