«الداخلية» تحتفل بيوم محو الأمية لمُجندي هيئة الشرطة

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في قطاع التدريب، احتفالًا بيوم «محو الأمية»، لمجندي هيئة الشرطة للعام التدريبي 2022/2023، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، والدكتور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة، والدكتورة رئيس لجنة الخدمة المهنية بنادي الروتاري ووفد من المنطقة الروتارية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة في قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية، وكذا جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إيمانًا بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية.

محو أمية المجندين

وقد اعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية، سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، لمحو أمية المجندين عبر التوسع في افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب إستحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة «CLE»، المعتمد من الهيئة العامة، لتعليم الكبار بفصول محو الأمية، إذ جرى تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

وجاء الاحتفال مواكباً للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، وتضمن تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية المتعاونة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذا تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى في مجال نشاط محو الأمية، وتكريم المشرفين والمدرسين المتميزين، والمجندين الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية، والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.

وفي ختام مراسم الاحتفال، تقدم الحضور من ممثلي الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد المنطقة الروتارية، بالشكر والعرفان لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مجال محو الأمية .