«الداخلية»: القبض على المتهمين بترويج العملات المقلدة عبر الإنترنت

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام بعض الصفحات على «فيس بوك» بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي الشراء نظير مبالغ مالية.

بالفحص تبين أن 4 أشخاص مقيمين بمحافظتي الجيزة والإسماعيلية، يقومون بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين امتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكل فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبي الشراء، وعقب الإيقاع بهم يقومون بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي بأسماء منتحلة، محافظ مالية تستخدم في تلقي الإيداعات المالية المرسلة من عملائهم.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.