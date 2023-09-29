الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها عل الأسر الأولى بالرعاية (فيديو)

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل تنظيم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها وعبوات سلع غذائية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة «أمان»، تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وكذا توزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

التنسيق مع كافة المديريات بالمحافظات

جاء ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القاهرة – الجيزة - الوادي الجديد - البحيرة – أسيوط - قنا – كفر الشيخ – سوهاج- الفيوم) ، تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية، لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم، في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.