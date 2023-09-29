بسبب صدمة عاطفية.. إنقاذ لاعب شهير بالدوري الفرنسي حاول القفز من أعلى كوبري

في مدينة نيس الواقعة جنوب فرنسا، هدد لاعب نادي نيس الفرنسي، ألكسيس بيكا بيكا، اليوم الجمعة، بالانتحار قفزًا من أعلى جسر فوق طريق سريع بالمدينة، وشارك رجال الشرطة والجيش في إنقاذه، إذ تعلق بحافة الجسر البالغ ارتفاعه نحو 100 متر مهددًا بالقفز، الأمر الذي أجبر السلطات على نشر عدد كبير من قوات الأمن والدفاع المدني في المنطقة المحيطة لحمايته.

محاولة انتحار لاعب نيس

أفادت النسخة الرقمية لصحيفة (Nice-Matin)، اليومية الفرنسية، بأن اللاعب صعد على جسر ماجنان على الطريق السريع، بعدما ركن سيارته بالجانب مهددًا بالقفز، ولكن نجحت القوات في عملية إنقاذ اللاعب.

وكان نادي نيس طلب مساعدة الشرطة وجهات الإنقاذ، فضلًا عن إرسال طبيبًا نفسيًا في محاولة لإثناء بيكا بيكا عن نيته، قبل التفكير في الانتحار، بحسب «سكاي نيوز العربية».

تفاصيل إنقاذ لاعب نيس من محاولة انتحار

وأفادت الصحيفة، أن الأسباب التي جعلت اللاعب بيكا بيكا يُقدِم على محاولة الانتحار، هي ردة فعله بعد انفصاله عن شريكته، وعملية إنقاذه تمثلت في تكليف قوة أمنية بمراقبة حركة المرور على الجسر، بينما تمركزت الشرطة أسفل الجسر تحسبًا لسقوط اللاعب، حسبما أفادت صحيفة «لو فيغارو»، عن الحادثة وتفاصيل إنقاذ اللاعب.

وبحسب موقع «BeFootball»، المختص في الشئون الرياضية، فإن «بيكا بيكا» خرج من منطقة الخطر، وتتم رعايته من قبل خدمات الطوارئ، وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن حياة اللاعب الفرنسي أصبحت مهددة، بعد صدمة عاطفية حدثت معه، بسبب انفصاله عن صديقته.

Alexis Beka Beka est hors de danger et est pris en charge par les secours.



(@francebleu) pic.twitter.com/OK82Gp22AV — BeFootball (@_BeFootball) September 29, 2023

من هو اللاعب الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا

- يدعى أليكسيس بيكا بيكا.

- لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب في مركز الوسط المدافع في نادي نيس.

- انتقل إلى نيس عام 2022 قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.

- شارك مع الفريق في 22 لقاء مسجلًا هدفًا وحيدًا.

- يشار إلى أن نيس يتواجد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بعد خوض النادي الفرنسي لـ6 مباريات في «الليج1».