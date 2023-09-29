كم خسر جرام الذهب خلال شهر سبتمبر 2023؟.. الانخفاض مستمر

يستمر الذهب في تراجعه، منذ بداية سبتمبر، محققا انخفاضا اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 ليصبح 2190 جنيها، فيما انخفض السعر بنحو 6 جنيهات لعيار 24 ليسجل الآن نحو 2503 جنيهات.

تراجع أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية شهر سبتمبر 2023 وحتى نهاية النصف الأول منه، بقيمة 27 جنيها، بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما تراجعت بنحو 30 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، بينما انخفض السعر بنحو 24 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18.

فيما تراجعت أسعار جرامات الذهب لجميع الأعيرة المختلفة بشكل عام منذ بداية شهر سبتمبر الحالي وحتى اليوم، بقيمة 30 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 34 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، كما انخفض السعر بنحو 26 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، نحو 2503 جنيهات للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2294 جنيه للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، نحو 2190 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1877 جنيه للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1460 جنيه للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر، نحو 17520 جنيه للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم، فيما سجلت الاونصة الذهبية سعر 1869 دولار للشراء.