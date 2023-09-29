طقس أول أسبوع في الدراسة.. ماذا ينتظر الطلاب خلال الأيام المقبلة؟

تبدأ المدارس والجامعات غدًا استقبال الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بين الحرارة الشديدة، واستقبال فصل الخريف المعروف بطقسه المتقلب.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال أولى أيام الدراسة، موضحة أنه يتوقع سقوط أمطار قد تستمر لعدة أيام مقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على معظم أنحاء البلاد.

طقس أول أسبوع في الدارسة

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غدًا السبت، إذ من المتوقع أن تكون خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأما يوم الأحد فقد يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الوجه البحري والصحراء الغربية، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، ووشمال الصعيد، وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويضاف إلى سقوط الأمطار تكون شبورة مائية من 4 وحتى 7 صباحًا خلال الأيام المقبلة، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

درجات الحرارة غدا السبت 30 سبتمبر:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.