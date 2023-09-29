تاريخ الجيش المصري فى حلقة خاصة من «لغتنا القديمة» على «القاهرة الإخبارية» الخميس

يقدم برنامج «لغتنا القديمة» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية هدى عبد العزيز، حلقة خاصة من محافظة الأقصر، عن تاريخ الجيش المصري، منذ آلاف السنين، إذ تذاع الحلقة، الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

تصوير الحلقة في محافظة الأقصر

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو عن الحلقة التي جرى تصويرها في محافظة الأقصر، إذ قالت الإعلامية هدى عبد العزيز خلال البرومو: «منذ بداية التاريخ والمصري القديم اتكلم نفس اللغة وعاش على نفس الأرض اللي عايشين عليها».

أعظم جيش عرفه العالم

وتابعت: «وُلد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة، وهنا لقينا أول لوحة حكت لينا عن حكاية توحيد الأرضين وبقت مصر مطمع من 9 أجنسة، وكان لازم يكون فيه جيش قائم في مصر يحميها من الغزو الأجنبي».