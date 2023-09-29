مواطنون يدعمون الرئيس السيسي: مبادرات 100 مليون صحة وحياة كريمة غيرت حياتنا

آلاف المواطنين يقفون أمام مكاتب الشهر العقاري، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحرير توكيلات تأييد لترشحه، بينما أعلام مصر ترفرف في سماء مختلف المحافظات، ولافتات الرئيس السيسي بين أيدي المواطنين، وعبر البعض عن شكره للرئيس بسبب مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة.

محمد مجدي، قال لـ«الوطن» إنه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فوالدته كانت تعاني من فيروس سي، ولم يكن هو أو والدته على علم بذلك، وعند إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، خضعت والدته للتحاليل الطبية اللازمة، ومنها، جرى اكتشاف إصابتها بفيروس سي.

«اكتشفنا تعب والدتي بسبب 100 مليون صحة»

يقول «مجدي»: «اكتشفنا إن عندها فيروس سي، واتحولنا على مستشفى، وأخدت الجرعات، وكل 6 شهور بيتعمل لها تحاليل متابعة للكشف عن الفيروس إذا كان لسه موجود في جسدها ولا راح».

أيضًا، غيرت مبادرة حياة كريمة من شكل القرى في العديد من محافظات مصر، محمود مراد، كان تأييده للرئيس السيسي بسبب ما قدمه للبلاد خلال سنوات حكمه الماضية، مؤكدًا انتخابه لولاية ثالثة: «مبادرة حياة كريمة عملت لنا كتير جدًا، الصرف الصحي ومياه الشرب وخدمات كتير في سوهاج، من قلبنا بنتمنى ترشح السيسي للرئاسة».

حياة كريمة تُغيّر شكل القرى

أحد أهالي محافظة الدقهلية، خرج ويحمل بين يديه صورة الرئيس السيسي، ووقف لساعات أمام مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيل تأييد للرئيس، معددًا لكل من يراه الإنجازات التي فعلها خلال السنوات الماضية: «كنا عايشين في عشوائيات ومشاكل كتير جدًا، بس من سنين بدأنا نشوف التطور والتغيير في محافظات كتير، علشان كده، نعم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة».