عاجل.. وزير التعليم يكشف موقف عودة التحسين في الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التشعيب مستمر لطلاب الثانوية العامة، ولم يُتخذ فيه أية قرارات أخرى، أما نظام التحسين فلم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية بشأنه، وبالتالي لا تغيير في أي شيء، وإذا حدث سنعلن ذلك في حينها.

الدولة تدرك أهمية تحديث نظام الثانوية العامة

وبالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد، قال الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة تدرك أهمية تحديث نظام الثانوية العامة ليكون أكثر حداثة وعصرية، ولكن لا تزال هناك نقاشات ورؤى مطروحة، وسيتم تنظيم مؤتمر خاص بذلك، لم يتحدد بعد.

وأضاف الوزير، إذا كانت هناك رؤية قابلة للتطبيق فلن يكون ذلك قبل عامين وربما ثلاث، ولا نرغب في أن تظل امتحانات الثانوية العامة من فرصة واحدة، أو امتحان من محاولة واحدة، لرفع الضغط والرهبة عن الطلاب والأهالي، ولا يمكن أن يظل الامتحان الواحد هو المحدد لمصير الطالب جامعيا ووظيفيا، والمهم أيضًا أن يتاح للطالب مسارات مختلفة، ليختار ما يناسبه، ويناسب مستواه وحلمه المستقبلي، مع دراسة إمكانية تغيير نظام القبول بالجامعات ليتلاءم مع هذا الفكر، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ولكن بعد طرح الأمر على العديد من الخبراء المحليين والدوليين