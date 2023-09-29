«شركات السياحة»: الألمان الأكثر زيارة لمصر.. ونسبة الإشغالات تجاوزت 80%

أكد الدكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الموسم السياحي الشتوي كان يبدأ في 1 أكتوبر، لكن السياحة أصبحت في مصر طوال العام بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة وهناك رواج سياحي دائم في مصر، والسائح الروسي عادة مرة أخرى، أما السياحة الألمانية فهي الأكثر بمصر حاليا.

نسبة الإشغال في جميع الأماكن السياحية المصرية

وأضاف «صادق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أن نسبة الإشغال في جميع الأماكن السياحية المصرية من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالية والأقصر وأسوان والفنادق العائمة تتجاوز 80% قبل دخول الموسم السياحي.

مصر تستهدف 14 ملايين سائح بنهاية العام الجاري

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: «حققنا رقما رائعة في أول 6 أشهر من العام بواقع 7 ملايين سائح، ونأمل في الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري لنصل إلى ما تحقق في عام الذروة وهو عام 2010».