«شركات السياحة»: نعمل على بقاء السائح داخل نفس المحافظة لأطول فترة

أكد الدكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الدولة المصرية ستهتم في الفترة المقبلة، بأن كل محافظة تحتفظ بالسائح لأطول فترة ممكنة، وبالتالي زيادة عدد الليالي السياحية، مشيرًا إلى أن الإنفاق في سياحة المدن أكثر من الأماكن الساحلية.

السائح الألماني الأكثر تواجدا في مصر

أضاف «صادق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السائح الألماني متنوع وهو الأكثر تواجدا في مصر، إذ يحب كل شيء مثل الغوص وقضاء الوقت في شرم الشيخ والغردقة والقيام برحلات بحرية من خلال المراكب وزيارة الأماكن الأثرية، وبالتالي، فإنه السائح الشامل الوحيد.

الدولة تهتم بكل أنواع السياحة

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، بأنّ الدولة بدأت تهتم بأنواع جديدة من السياحة مثل سياحة اليخوت، التي بدأت تنشيطها بشكل كامل.