سميحة أيوب: سعيدة بالاهتمام بالفنون والتنوير ولدي نظرة إيجابية للمستقبل

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إنه لا يوجد إنسان يتفق عليه الجميع، ولا حتى الأنبياء، ولا أي شيء، لكن السواد الأعظم مرحب وسعيد بقرار تدريس شخصيات فنية ومسرحية بالمناهج الدراسية، مؤكدة أنه لدينا متخصصون على درجة كافية من العلم والمعرفة للاختيار، وهم أيضا تم اختيارهم لهذا العمل، ولديهم المعرفة الكاملة التي تؤهلهم لهذا الدور، والدليل التغيير الذي نراه في الأفكار.

«أيوب»: سعيدة بالاهتمام بالفنون والتنوير والنظرة الإيجابية للمسرح

وأضافت أيوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّها سعيدة بالاهتمام بالفنون والتنوير، والنظرة الإيجابية للفن والمسرح تجعلها سعيدة ومتفائلة بمستقبل الوطن، لافتة إلى تحضر المجتمع وتفكير الغالبية من المواطنين المصريين والصحوة خلال السنوات الأخيرة، «المرحبين بتدريس شخصيات فنية بالمناهج الدراسية كُثُر، وهؤلاء سعداء مثلي بوطنهم وبأن هناك من يفكر بشكل متحضر».

المخرج خالد جلال موهبة وطنية وفنية جبارة

وتابعت سيدة المسرح العربي، أنها متفائلة بمستقبل المسرح العربي في ظل وجود المخرج خالد جلال الرائع، ووفقا لمسؤوليته الكبيرة بوزارة الثقافة، فهو يصنع مستقبل الشباب والمستقبل الفني للمسرح، ومن عباءته خرجت مئات المواهب، قائلة: «عندما أُعجب بممثل مسرحي وأراه «هايل»، يخبروني أنه تلميذ لخالد جلال، وهو موهبة وطنية وموهبة فنية جبارة يعبد الطريق للشباب ويخرج مواهب فذه، ويثري العالم العربي كافة بالمواهب الشابة وما تقدمه من فنون مسرحية أو سينمائية أو تشكيلية أو موسيقية».