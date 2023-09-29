سميحة أيوب: انتصارات أكتوبر مظلومة سينمائيا ولم تأخذ حقها

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن مصرنا عظيمة، ولكننا حتى الآن رغم الأعمال الخالدة عن حرب أكتوبر إلا أنه سينمائيا لم نعطيها حقها، مضيفة: «مظلومة سينمائيا ودعائيا لعدم علم الكثيرين على ماذا قامت هذه الحرب، إنما عارفين حرب أكتوبر وخلاص».

سميحة أيوب: الأعمال السينمائية لم تعط انتصارات أكتوبر حقها

وأضافت «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه بالنسبة لـ الأعمال المسرحية التي تناولت حرب 6 أكتوبر، فهناك «راس العش»، و«العمر لحظة»، والعديد من روائع المسرح، فلم تظلم الحرب، «مسرحياً عملنا لكن الأعمال السينمائية لم تعط انتصارات 6 أكتوبر حقها».

الأمريكان عملوا فيلم كبير عن مدفع ولدينا قصص استبسال وتضحية لابد أن تنتج للسينما

وتابعت سيدة المسرح العربي، أن «الأمريكان عملوا فيلم كبير عن مدفع وليس شباب كل منهم عنده قصة استبسال ونجاح وتضحية، عندنا قصص عظيمة ولا أعلم متى سنهتم بها، وإن كان المنتجين الأفراد ليست لديهم القدرة على إنتاج ضخم فيمكن الدولة أن تدخل في الإنتاج الفني، ولدينا أيضاً الشركة المتحدة تدخل في الإنتاج».

وترى أنه ليس لدينا الكثير من المواهب المسرحية التي يمكن القول بأنها «خليفتها في المسرح»، مرجعة السبب إلى «لم يعملوا الكثير من الأعمال مسرح بعد لأطلق حكمي ولا أريد أن أظلمهم، وبالكتير 5 مسرحيات للفنان.. وأعمالي نتاج تاريخ وسنوات تعب وحب وألم وأشياء كثيرة».

متفائلة بتوجه حركة المسرح

واستطردت الفنانة سميحة أيوب، أن وزارة الثقافة المعنية بالمسرح، وهناك العديد من الأعمال المسرحية العظيمة والمبشرة في ظل الاهتمام بالفنون المسرحية من الوزارة في ثوبها الجديد، وسعيدة للغاية بهذا التوجه.