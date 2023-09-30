التعليم: إلقاء الضوء على الفنانة سميحة أيوب لتعريف الطلاب بتاريخ الشخصيات المؤثرة

في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب، كشخصية مصرية مؤثرة، يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، التي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

كما أكد المتحدث الرسمي، أن التفاصيل المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب، ليس لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمت له بصلة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.