بدء صرف معاش شهر أكتوبر 2023 غدا.. هل سيتضمن العلاوة الاستثنائية؟

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد، في صرف معاشات شهر أكتوبر، للمستحقين والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون شخصا، متضمنة «الزيادة» التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

موعد صرف العلاوة الاستثنائية للمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي

وحول موعد تطبيق زيادة العلاوة الاستثنائية 600 جنيه بدلا من 300، التي وجه بها الرئيس السيسي يوم 16 سبتمبر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، فتكون زيادة المعاشات بالعلاوة الاستثنائية بداية من شهر نوفمبر المقبل، ومعها زيادة شهر أكتوبر بأثر رجعي، وهذا بحسب ما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيانٍ له وفي تصريحات تلفزيونية.

طرق صرف المعاشات

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعتاد صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، بعدة طرق مختلفة، وهي:

- ماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع «أنا لست روبوت».

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».