استقرار سعر الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2180 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2491 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، مسجلا نحو 2180 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1869 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1453جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-9-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17440 جنيهات للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1847 دولارًا.