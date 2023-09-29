تراجع 15 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة يتابعه الكثير من المواطنين والمستثمرين باعتباره واحدا من الملاذ الآمن للاستثمار مع ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إذ إنّه من المشغولات الذهبية التي تحفظ قيمتها.

وطرح سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة بسعر 17 ألفا و520 جنيها، بينما سجل في أسواق المال نحو 421.36 دولار أمريكي.

تراجع السعر 15 جنيهًا عن أسعار الأسبوع الماضي

ووفق بيان صادر عن شعبة الذهب اليوم الجمعة، فإنّ الأسواق شهدت تراجعًا بنحو 15 جنيهًا عن أسعار الأسبوع الماضي تأثرًا بتراجع السعر العالمي حيث انخفض سعر جرام 21 إلى 2195 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء، خلال التعاملات الصباحية مقارنة بـ2210 جنيهات متوسط سعر تعاملات، الأسبوع الماضي.

عيار 24 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2508.5 جنيه بينما بلغ سعر جرام 18 وهو الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية نحو 1881.5 جنيه للبيع و1873 جنيها للشراء.

أسباب تراجع الذهب اليوم

ويرى المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، التراجع الذي تشهده الأسواق حاليا يأتي نتيجة ردة فعل لمجموعة من الأسباب على رأسها السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتزامه بالحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة، إضافة إلى اضطراب تداول الأسهم الأمريكية بما دفع المستثمرين إلى التحول لسندات الخزانة الأمريكية التي تقدم أعلى دخل ثابت منذ 16 عامًا، وهو ما أعطاها بريقًا استثماريًا يتخطى بريق المعدن الأصفر، إضافة إلى أداء الدولار الأمريكي الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.