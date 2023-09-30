سبب رفض بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف التفاصيل الكاملة

من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي بطاقة الخدمات المتكاملة ويتمّ من خلالها تقديم العديد من المميزات منها الكشف المجاني بجميع المستشفيات الحكومية.

حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ومن الخدمات المُقدمة أيضًا من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة هي فرص تعيين بنسبة 5%، ويتمتع بهذه المميزات وأكثر حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويسعى الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة خاصة أصحاب أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة.

سبب رفض بطاقة الخدمات المتكاملة

وسبب رفض بطاقة الخدمات المتكاملة، قد يكون الإصابة بأمراض مزمنة لذلك لا يدخل في بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ضمن الأمراض المزمنة التي تسبب رفض بطاقة الخدمات المتكاملة هي: أمراض القلب، الفشل الكلوي، الاضطرابات النفسية الانفعالية، اضطرابات التواصل، وفرط الحركة وقصور الانتباه، لا يسمح أيضًا بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.