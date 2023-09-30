«تعليم القاهرة» تعلن روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي انطلق اليوم في 12 محافظة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بطباعة روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية، ووضعها في مكان ظاهر في جميع مدارس الإدارات التعليمية، حتى يتثنى لجميع الطلبة رؤيتها.

وانطلق العام الدراسي الجديد، اليوم، في 12 محافظة لا تطبق إجازة السبت، وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، فيما تنتظم الدراسة في باقي المحافظات غدا، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح.