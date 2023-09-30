«الصواعق الروسية» تنضم للخدمة.. يصل مداها لـ70 كيلومترا

أعلنت روسيا تطوير تسليح قواتها الجوية بقنابل جديدة مجنّحة وانزلاقية، روسية الصُّنع، وأدخلتها لساحة المعارك في أوكرانيا، على مقاتلات سو-34، وأطلقت عليها «الصواعق الروسية».

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات فيديو تحت عنوان «القصاص من السماء» لعمل الطائرات القاذفة التكتيكية سوخوي-34، وهي تحمل القنابل الانزلاقية المجنّحة الجديدة، والمعروفة باسم أوم بي كا UMPC، ويعتبر ذلك إعلانًا رسميًت لاستخدام هذا الطراز من تلك القنابل.

أبرز المعلومات عن الصواعق الروسية نرصدها لكم كما يلي:

1- يمكنها إصابة الأهداف بدقة عالية.

2- تحدث انفجارات شديدة حال الارتطام بأهدافها.

3- تعتبر تحوير روسي للقنابل غير الموجّهة بإضافة عدة توجيه وجنيحات لتطير بمدى بعيد وبمختلف الأوزان من 500 حتى 1500 كيلوجرام.

4- تعمل بنظام توجيه بالقصور الذاتي أو القمر الصناعي الروسي جلوناس.

5- يصل مداها إلى 70 كيلومترا، وبمعدل خطأ 10-20 مترا.

6- يصل سعرها إلى 24460 ألف دولار، ما يعادل 7.5 مليون جنيه.

7- يصفها الخبراء بالصواعق التي لا يمكن التصدي لها.