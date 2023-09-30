استنفار في محافظة عراقية لتفادي فاجعة حريق الحمدانية.. ما القصة؟ (صور)

بعد فاجعة حريق حفل زفاف الحمدانية في العراق، شكلت محافظة ديالى لجنة من ممثلي 10 دوائر حكومية بالمحافظة العراقية لتفادي وقوع مثل هذا النوع من الكوارث الإنسانية.

تشكيل لجان مركزية لتفادي كارثة الحمدانية

ومن جهته، قال مسؤول قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، إنَّ محافظ ديالى في العراق أصدر أمرا إداريا لجميع الوحدات في المدن والنواحي بتشكيل لجان مركزية تضم ممثلي 10 دوائر حكومية.

ملف تطبيق معايير السلامة في المرافق والمؤسسات

وأشار المسؤول العراقي إلى أن اللجنة تكون معنية بشكل مباشر في متابعة ملف تطبيق معايير السلامة في المرافق والمؤسسات سواء قاعات أو مولات أو مستشفيات أو مدارس والتشديد في تطبيق الإجراءات لتفادي تكرار فاجعة عرس الحمدانية، بحسب وكالة «بغداد اليوم» للأنباء.

وأوضح «الحيالي» أن اللجان بدأت عملها بشكل فوري وهناك جولات ميدانية على جميع المواقع واعداد تقارير من اجل التأكد من سلامتها وعدم وجود أي سلبيات تقود الى مآسي.