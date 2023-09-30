أهالي برج العرب يتوافدون على مكتب التوثيق لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

توافد المئات من أهالي برج العرب بالإسكندرية على مكتب توثيق الشهر العقاري حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحرير توكيلات التأييد للترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن إنجازات الرئيس السيسي في برج العرب والمناطق المحيطة بها غيرت المدينة إلى الأفضل، وتم في عهده الكثير من المشروعات الخدمية التي استفاد منها الأهالي.

مواطن: قبل الرئيس السيسي كنّا فئات مهمشة

وقال فوزى بوبيدة، حضرنا اليوم لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي بحب واقتناع، فنحن في برج العرب شاهدنا بأعيننا الإنجازات التي حققها الرئيس في المدينة، وكنا قبل ذلك نعتبر أنفسنا فئة مهمشة، ومنذ تولس الرئيس السيسي رئاسة مصر والمشروعات لا تنتهي في مدينة البرج والقرى التابعة لها، وخاصة توصيل مياه الشرب وشبكات الصرف، فلم تكن لدينا تلك الخدمات، وكنا نعاني بسبب غيابها لذلك نحن نريد الرئيس السيسي حتى تستمر مسيرة التقدم والتنمية.

مشروعات «حياة كريمة» غيرت حياة الآلاف

في السياق ذاته، قالت أميرة أحمد: جئت لعمل توكيل برفقة والدتي وجيراني، واشترينا أعلام مصر لنعبر بها عن فرحتنا بالمشاركة في تأييد الرئيس السيسي، فقد نقل مدينتنا نقلة كبيرة، ووصل إلينا مشروع «حياة كريمة» الذي غيرت حياة آلاف من أهالي برج العرب إلى الأفضل، لذلك نطالب الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مضيفة أن كل أهالي برج العرب تدعم وتؤيد الرئيس.

استكمال مسيرة التنمية

كما قال محمد غبارة أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بأمانة برج العرب، نحن كحزب ندعم ونؤيد الرئيس وحضرنا لمكتب توثيق البرج لتحرير توكيلات التأييد، ونحتفل مع الأهالي بتلك المناسبة التي تستحق الاحتفال لاختيارنا المرشح الأحق لقيادة مصر لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم التس شهدتها البلاد منذ توليه الرئاسة.