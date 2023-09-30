«التضامن» تطلق قوافل السعادة لنشر الأمان بين أطفال رفح وشمال سيناء

قال الدكتور صلاح هاشم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لإعادة بناء الإنسان المصري وفق رؤية مصر 2030، من خلال عدد من البرامج الخاصة برعاية وعلاج وتمنية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

التعاون مع مؤسسة مصر الخير

وأشار «هاشم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، إلى أن الوزارة تعاونت مع مؤسسة مصر الخير في إنشاء قوافل السعادة لنشر الشعور بالأمان بين الأطفال والأسر المصرية التي عانت من آثار الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مدينة رفح.

زيارة المدارس وتنظيم عروض وأنشطة طلابية

وأوضح «هاشم»، في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أن هذه القوافل تقوم بزيارة المدارس وتقديم عدد من العروض والنشاطات للطلاب لنشر البهجة والسعادة بين طلبة المدارس، إضافة إلى نشر ثقافة حب الوطن.

وأضاف، أن قوافل السعادة تشمل أنشطة فنية وثقافية ورياضية، إضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه القوافل إلى دعم الأطفال والأسر المصرية في شمال سيناء، وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم.

وتأتي هذه القوافل في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر المتضررة من الإرهاب.