«الأوقاف» تنظم مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين الثلاثاء: الدعوة عامة

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاء المقبل.

أعضاء مقرأة الحسين

وأعلنت وزارة الأوقاف أن المقرأة سوف تكون برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد بيبرس، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي.

بداية المقرأة

وستبدأ المقراءة من أول ربع «إنا أوحينا إليك» سورة النساء، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.