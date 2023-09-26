أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-9-2023

شهد سعر البيض والكتاكيت اليوم الثلاثاء 26-9-203، في مصر، استقرارًا ملحوظًا، داخل بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحلات، ويوجد العديد من أنواع البيض والكتاكيت ويختلف السعر من مكان لآخر وبحسب النوع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في مصر، إذ يتراوح متوسط سعر الكتكوت الأبيض بين 22 إلى 28 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 إلى 18 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 10.5 إلى 11.5 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 13.5 إلى 14.5 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 15 إلى 16 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإنّ أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 123 إلى 125 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 125 إلى 127 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 134 إلى 135 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

كما استقر سعر الدواجن اليوم، حيث يتراوح السعر اليوم بين 68 إلى 69 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 76 إلى 79 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 82 إلى 83 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 65 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 41 إلى 42 جنيها، بينما أظهرت البيانات أنّ سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 25 إلى 26 جنيها.