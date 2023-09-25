انخفاض أسعار البيض في الأسواق ومحلات الجملة.. شوف الكرتونة بكام

مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد، تٌقبل الأسر على استخدام البيض في العديد من الوجبات المدرسية للأطفال، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم خاصة الأطفال، إذ تشهد الأسواق المصرية انخفاضا طفيفا في أسعار البيض في الأيام الأخيرة، مما زاد من الأقبال على الشراء، حيث تراوح سعر البيضة البلدي والأحمر، بين 4.5 لـ 5 جنيهات، في حين تُباع البيضة البيضاء بين 3.5 لـ 4 جنيهات.

أعلنت بورصة العامة للدواجن اليوم، انخفاض سعر طبق البيض اليوم، في ظل وجود توقعات جديدة بزيادة مبيعات البيض خلال الأيام المقبلة، مع بدء العام الدراسي الجديد 2024.

سعر طبق البيض اليوم

- يتراوح سعر البيض الأبيض من المزرعة بين 122 و124 جنيها.

- يتراوح سعر البيض الأحمر من المزرعة بين 124 و127 جنيها.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 134 و136 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار بيع الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و78 جنيها، وفقا للمحافظة والمنطقة.

في حين سجل سعر بيع الكتكوت من النوع البلدي حوالي 11 جنيها، ووصل سعر الكتكوت الروزي تسمين 17.50 جنيه.