أسعار الذهب اليوم.. انخفاض كبير في عيار 21 والفرصة مناسبة للشراء

تراجعت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2165 جنيها دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافةن مسجلا تراجع قدره 15 جنيها؛ إذ بلغ سعره في ختام تعاملات الأمس 2180 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1447.5 جينه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل عيار 12 حوالي 1237 جنيها.

سعر الأوقية والجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17320 جنيها.

أما سعر الأوقية بلغ اليوم 1850 دولارا.

نصائح استثمار الأموال في الذهب

ونصح نادي نجيب رئيس شعبة الذهب، الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، أن يكون المبلغ المالي كبيرًا لتحقيق أرباح بحيث لا يقل عن 100 ألف جنيه، ومتابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، وانتظار الوقت المناسب للشراء عندما يكون سعر الذهب منخفضا، والبيع عند ارتفاع أسعاره.