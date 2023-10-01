«DMC» تبرز ملف «الوطن».. «السيسي: مستعد أدفع حياتي ثمنًا لبناء مصر»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمؤتمر «حكاية وطن» الذي يعرض تغيير وجه الحياة على أرض مصر، بعنوان «السيسي: مستعد أدفع حياتي ثمنًا لبناء مصر».

الدولة المصرية تعرضت لصدمات كثيرة

وقال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة الوطن، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، إن الدولة أنفقت 9.4 تريليون جنيه في 10 سنوات من أجل إقامة المشروعات القومية المختلفة، موضحا أن الدولة المصرية منذ عام 1950 حتى 2014، تعرضت لمجموعة كبيرة من الصدمات.

أشكال الصدمات التي تعرضت لها الدولة

وأضاف «سالمان»، إن من أشكال الصدمات التي تعرضت لها الدولة المصرية هي تغير نظام الحكم في 1952، فضلا عن دخولها 4 حروب في الأعوام 1956، 1962، 1967، 1973، فضلا عن الحرب على الإرهاب، يأتي ذلك علاوة على مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية، فعدد السكان في مصر يساوي عدد سكان 6 دول أوروبية بمعدل تنمية أقل 3 مرات من المعدل المفترض حدوثه.