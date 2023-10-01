أسعار الدواجن في الأسواق الیوم الأحد 1-10-2023

سجلت أسعار الدواجن الیوم الأحد 1-10-2023 استقرارا كبيرا في الأسواق والمحلات، حيث بلغ سعر الكيلو 72 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود 78 إلى 80 جنيها، وفق بيانات بورصة الدواجن، حيث يختلف السعر لدى المستهلك النهائي حسب المنطقة.

اسعار الدواجن البیضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 72 جنيها، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود 78 إلى 80 جنيها، وتعتبر مستقرة منذ أيام، بحسب بيانات بورصة الداوجن، حبث تتبنى الدولة المصرية استراتيجية للنهوض بصناعة الدواجن عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والتوسع في زراعة الأرضي بمحاصيل الأعلاف.

أسعار الرومي الیوم

وتراوحت أسعار الرومي اليوم الأحد 1-10-2023 بين 110 و130 جنيها للكيلو في الأسوق المحلية، بينما يبلغ سعر فرخ الرومي عمر يوم نحو 15 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد نحو 27 جنيها للكتكوت الأبيض، بينما سجل سعر الكتكوت الأحمر نحو 20 جنيها.

أسعار البط الیوم

وسجلت أسعار البط اليوم نحو 24.50 جنيه للبط الفرنساوي، فيما بلغ سعر البط المسكوفي نحو 48 جنيها، والبط المولار 32 جنيها.