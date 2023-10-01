لطفي سالمان: الدولة أنفقت 9.4 تريليون جنيه على المشروعات خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية أنشأت آلاف المشروعات خلال 10 سنوات الأخيرة في كل القطاعات، خاصة القطاعات الخدمية والصحية والبنية التحتية، وذلك بسبب تأخرها وتراجعها على مدار 30 عاما ماضية، لذلك أنفقت 9.4 تريليون جنيه على المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أمس: «الدولة المصرية لم يكن لديها مشروع حقيقي إلا في عهد محمد علي».

وأضاف «سالمان»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، إن مصر خسرت 450 مليار دولار من عام 2011 حتى 2013، وتعويض هذا الرقم لم يكن أمرا سهلا، لذلك قررت الدولة المصرية البدء في عملية إصلاح كبرى بكل القطاعات.

ودلل «سالمان» على ذلك بقطاع الإسكان، إذ دشنت الدولة 24 مدينة جديدة في الفترة من 2014 حتى 2023، وأقامت 1.5 مليون وحدة سكنية بما يقرب من 700 مليار جنيه، كما استطاعت القضاء على 356 منطقة عشوائية بتكلفة تقترب من نصف تريليون جنيه.

إنجازات قطاع الصحة

وتابع، بأن حجم التمويل في القطاع الصحي بمصر تضاعف 4 مرات، إضافة إلى إنشاء 1100 مشروع، فضلا عن إطلاق 14 مبادرة رئاسية منذ عام 2014 حتى الآن.

وأوضح، أن هناك حوالي 5 ملايين مواطن في مصر يحصلون على دعم نقدي شهري، ما يكلف الدولة 25 مليار جنيه، كما يوجد 23 مليون بطاقة تموينية في مصر يستفيد منها 73 مليون مواطن، والدولة المصرية مطالبة كل يوم بإنتاج حوالي 250 مليون رغيف خبز مدعم.

ملف المعاشات والرواتب في مصر

وأكد: «الرواتب في مصر عام 2014 كانت تبلغ 200 مليار جنيه، بينما اليوم تصل إلى 400 مليار، والدولة مطالبة بدفع 45 تريليون جنيه في 50 سنة لكي تعالج أزمة حدثت في ملف المعاشات بمصر بسبب قرار خاطئ حدث في 2005، وهناك 10 ملايين مواطن مستفيد من المعاشات، وحجم المعاشات يتضاعف».