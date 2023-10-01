محافظ القاهرة يحظر حرمان الطلاب من الدراسة أو الكتب بسبب المصروفات

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أنّ الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال جولته مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات، حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدي عليهم نهائيا في المدارس والرجوع لأولياء الأمور حال وجود تجاوز.

سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

وأوضح محافظ القاهرة أنّه سيتم سداد المصروفات الدراسية لجميع الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة، انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 5813 مدرسة، تضم 60 ألفا و910 فصول، منها 2807 مدرسة حكومية و3006 مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

دخول 38 مدرسة جديدة إلى الخدمة

وأضاف محافظ القاهرة أنّ 38 مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة هذا العام، بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي 846 فصلا، لافتا إلى توافر الكتب المدرسية واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة، على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.