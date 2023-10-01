انطلاق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة 12 أكتوبر.. عروض وورش عمل

تنطلق خلال أيام فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي- كاف»، والذي يعد أكبر مهرجان دولي معاصر في المنطقة العربية، في الفترة من 12 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حيث يكمل المهرجان عامه الحادي عشر.

عروض مهرجان وسط البلد

تتضمن هذه الدورة للجمهور 30 عرضًا، تتنوع بين الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى والفعاليات الخاصة، وتشمل عروضا فنية معاصرة ولقاءات ومعارض فنون بصرية تتميز بأفكارها الإبداعية ومواكبتها التكنولوجية وقدرتها على التفاعل مع الجمهور، يقدمها 80 فنانًا من 14 دولة.

كما يتضمن البرنامج هذا العام فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة في دورته الثامنة، والتي تُعتبر النسخة الأكثر تنوعًا وزخمًا منذ بداية الملتقى.

ويقول أحمد العطار، المدير الفني للمهرجان، إن هذه الدورة من «دي كاف» تتميز بالعروض العربية المختلفة، حيث يتم عرض جزء كبير من العروض العربية، خاصة العروض المشاركة في الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، لأول مرة في العالم، ومنها يعرض لأول مرة في الوطن العربي، وهي عروض احترافية وفريدة من نوعها.

مشاركة أكثر من 50 مبرمجا

ومن أهم سمات مهرجان «دي- كاف» حضور عدد كبير من المبرمجين واهتمامهم بالعروض المشاركة، حيث يحضر عادة أكثر من 50 مبرمجًا من حول العالم لمشاهدة العروض في كل نسخة.

وخلال النسخ السابقة، تم برمجة العديد من العروض وعرضها حول العالم، ومن بينها عرض «بلا رحمة» لـ«ناسا 4 ناسا»، والذي تم عرضه في تونس وسويسرا، وعرض «ارتكاز» في فرنسا وهونغ كونغ، وعرض «عزيزتي ليلى» في إيطاليا، وعرض «تبًّا» لسماء واكيم وسمر حداد كينغ، وتم برمجته في هونغ كونغ ولندن وتونس وسويسرا. وكل هذه العروض تم عرضها من خلال الملتقى العربي للفنون المعاصرة، مما جعله محطة انطلاق للعالمية للعديد من العروض العربية.

ويتضمن برنامج المهرجان في هذه النسخة فعاليات خاصة، من بينها عروض «شاعرات»، وهي مجموعة مكونة من أربعة عروض فنية تستخدم الشعر بوسائط أدائية مختلفة، سواء بالمسرح أو الموسيقى أو باستخدام وسائط أخرى.

كما يتضمن برنامج الورش أربع ورش عمل مجانية في مجالات متنوعة، بما في ذلك ورشة عمل فن الواقع المعزز وورشة عمل في الفنون الصوتية المرئية التفاعلية وورشة عمل في الدراما التجريبية وورشة عمل في الإخراج المسرحي.

ويُفتتح برنامج الفنون الأدائية بعرض «كلاش بعث رقمي» من مصر وسويسرا، ويتضمن أيضًا العرض الأول لعرض «الصوان»، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا ومصر من كتابة وإخراج المخرج الكبير باسكال رامبير.، وغيرها من العروض الأخرى.