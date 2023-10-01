أسعار العملات الیوم الأحد 2023-10-1 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات مع بداية التعاملات اليوم الأحد 1-10-2023، استقرارا في سعر الصرف أمام الجنيه المصري، خلال أول أيام عمل في القطاع المصرفي المصري، مقارنة بالفترة الماضية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار العملات في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

أسعار العملات الیوم الأحد في البنوك المصریة

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، ليحقق ما قيمته 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للشراء، وفقًا لأسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي استقرارا ليحقق 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع سجل 8.23 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف اليورو اليوم 32.46 جنيه شراء و32.75 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو داخل البنك ما قيمته 32.57 جنيه للبيع و32.85 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 37.30 جنيه للبيع و37.53 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.41 جنيه شراء و37.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة إلى 8.38 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.16 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.