مدرسة تستدعي طلابها قبل بدء العام الدراسي في الغردقة.. «يوم للتعارف والتعايش»

في سابقة فريدة، حرصت إدارة مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة على توجيه دعوة لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وارتداء زي المدرسي، قبل بدء العام الدراسي بـ5 أيام، لعمل بروفة لطابور الصباح واستقبال الطلاب الجدد بالبلونات والتعارف والتعايش في يوم ترفيهي بالمدرسة.

مدرسة تستدعي طلابها قبل بدء العام الدراسي الجديد

قال أحمد حربي مدير مدرسة شدوان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الغردقة التعليمية في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة المدرسة وجهت الدعوة للطلاب الجدد وطلاب مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث لحضور يوم دراسي بالمدرسة، من باب التعارف والتعايش بين الطلاب وبعضهم والمدرسين، وتزيين الفصول كنوع من أنواع والترحاب وإدخال البهجة والسرور على الجميع.

استقبال الطلاب بالهدايا

وأضاف «حربي» بأنه جرى استقبال الطلاب بالبلونات والورود والهدايا، وتم عمل بروفة لطابور الصباح خاصتا لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، وتعريف الطلاب الجدد مدرستهم وخلق نوع من الألفة والمحبة بين الطلاب، وبعضهم والعاملين بالمدرسة من طاقم التدريس وطاقم الإداري، وتسليم الكتب المدرسية، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكد «حربي»، استعدادات المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بطلاء الفصول وتقليم الأشجار وصيانة حمامات المدرسة، وتجهيز أدوات النظافة والتعقيم تحت إشراف محمود عامر مدير الإدارة التعليمية بالغردقة.

تجهيزات تعليم البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد

وأوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة مدرسة شدوان بالغردقة، شهدت حفل تكريم الطلاب من الأوائل وعدد من المدرسين كنوع من أنواع الوفاء، بحضور عدد من أولياء الأمور وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من عملية الصيانة ونظافة محيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء مدن البحر الأحمر، قبل بدء أول يوم دراسي في مدن البحر الأحمر المقرر له الأحد المقبل.