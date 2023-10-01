كيف راعت الحكومة حقوق نزلاء السجون؟.. 5 آلاف جراحة و447 ألف التماس اجتماعي

كشفت الحكومة عن عدد نزلاء السجون الذين استكملوا تعليمهم في المراحل التعليمية المختلفة، والذي بلغ 504.1 ألف، فضلا عن الكشف الطبي على مليوني نزيل.

عدد العمليات الجراحية

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ عدد النزلاء الذين خضعوا لعمليات جراحية وصل إلى 5.5 ألف نزيل، وبالنسبة لعدد حالات الالتماس الاجتماعي التي تم تنفيذها بلغ 447.3 ألف نزيل.

وفيما يخص عدد ورش العمل والدورات التدريبية التي جرى تنظيمها للكوادر الشرطية ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة، فضلًا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية، وطلبة الجامعات خلال عام 2022، فوصل إلى 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.