1.4 مليون جنيه إيرادات 10 أفلام في دور العرض خلال 24 ساعة

حققت الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما، أمس، نحو مليون و480 ألفًا و84 جنيهًا، وضمت قائمة الأفلام 10 أفلام جاءت بحسب ترتيب الإيرادات كالتالي: «فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مستر إكس، دولارات دولارات، ع الزيرو، البعبع، مرعي البريمو»، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فوي فوي فوي

حقق فيلم فوي فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات تقدر بـ796 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

إيرادات وش في وش

جاءت إيرادات فيلم وش في وش، في شباك تذاكر السينما أمس بنحو 288 ألف جنيه، وهو من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

إيرادات العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بلغت 258 ألف جنيه، وهو من بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

إيرادات أولاد حريم كريم

وحقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس 63 ألف جنيه، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات بيت الروبي

فيما بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي، أمس 42 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 12 ألف جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات دولارات دولارات

حقق فيلم دولارات دولارات إيرادات، أمس، تقدر بـ8 آلاف جنيه، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

إيرادات فيلم ع الزيرو

حقق فيلم ع الزيرو، أمس، بالسينما 4 آلاف جنيه، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

إيرادات فيلم البعبع

وحقق فيلم البعبع، أمس 3 آلاف جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات مرعي البريمو

فيما بلغت إيرادات فيلم مرعي البريمو، أمس نحو ألف و974 جنيهًا، وجاء في المركز الأخير، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبي، محمود محمود، كريم سامي مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.