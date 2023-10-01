ناجي الشهابي: ما حدث في يناير 2011 بمصر لن يتكرر مرة أخرى

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن ما حدث في يناير 2011 لن يتكرر مرة أخرى، وأن خطف جماعة الإخوان الإرهابية لثورة يناير، وهجومهم على أقسام الشرطة والمراكز ودور المحاكم ومباني مجالس المدن والمراكز والمحافظات لن يتكرر في مصر.

وشدد «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الشعب المصري وعى هذا الدرس الذي دفعت الدولة ثمنًا باهظا فيه، ومازلنا نعيش في تداعياته حتى اليوم.

الشعب المصري تحمل تكلفة بناء الدولة

وأضاف أن الشعب المصري الذي تحمل تكلفة بناء الدولة وتحملت قواته المسلحة الباسلة، وشرطته، عبء مواجهة الإرهاب الأسود من الجماعات المتطرفة وتطهير الوطن منه إذ استشهد أبطالنا من الضباط والجنود وبعض المدنيين، لن يسمح بعودة تلك الأيام الصعبة المظلمة في تاريخ مصر.

مصر أصبحت لديها مناعة تحمي الوطن

ولفت، إلى أن شعب مصر أصبح لديهم مناعة تحمي الوطن وتحفظه من مخططهم الشيطاني، مشيرا إلى أن حديث الرئيس اليوم تنبيه للشعب من استمرار مخططات هؤلاء الأشرار وأنهم مستمرون في الكيد للوطن والدولة.

واختتم: مصر الآن عصية على هؤلاء الأشرار ومخططاتهم بفضل وعي شعبها العظيم ورؤية قيادته الواعية الحكيمة.