آخر موعد لسداد مصروفات المدارس والفئات المعفاة.. بينهم أبناء المرأة المعيلة

يهتم أولياء الأمور بمعرفة مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024، وآخر موعد لسداد مصروفات والفئات المعفاة، وحددت وزارة التربية والتعليم، في قرارها مصاريف المدارس 2023-2024، موضحة أنّ هناك 21 فئة من الطلاب معفاة من المصروفات الحكومية، للعام الدراسي المقبل.

قيمة المصروفات وآخر موعد لسددها

وبالنسبة لقيمة المصروفات الدراسية وآخر موعد لسددها، فقد جاءت على النحو التالي:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية 2023-2024

وبالنسبة لآخر موعد لسداد المصروفات الدراسية 2023-2024، فغنه يتم تسديدها على أقساط شهرية على النحو التالي:

- القسط الأول في أكتوبر 2023

- القسط الثاني يناير 2024

- القسط الثالث مارس 2024.

قائمة الفئات المعفاة من مصاريف المدارس

وجاءت الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2023-2024 على النحو التالي:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي.

3- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4- الطلاب يتامى الأب.

5 - الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6- أبناء المرأة المعيلة من الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 2024.

7- أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

8- أبناء المكفوفين.

9- ذوي الاحتياجات الخاصة.

10- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

11- أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي.

12- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

13- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة «في محافظة البحر الأحمر».

14- طلاب مدارس شمال سيناء.

15- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

16- طلاب مدارس التربية الخاصة.

17- طلاب مدارس الفصل الواحد.

18- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

19- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

20- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

21- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.