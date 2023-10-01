أول أيام أكتوبر.. كم يتبقى على فتح باب استقبال طلبات الترشح للرئاسة؟

بدأ اليوم أول أيام شهر أكتوبر، ومعه يقترب فتح باب تقديم أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيستعد المرشح لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة واستيفاء الشروط الكاملة وأهمها الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

ويتبقى فقط 4 أيام على فتح باب تلقى طلبات الترشح الذي يستمر لمدة 10 أيام بدءًا من يوم 5 حتى 14 أكتوبر الجاري بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية

وعند تقديم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، يجب على المرشح الرئاسي المحتمل تجهيز المستندات التالية، والتي تُرفق بطلب الترشح:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

شهادة الخدمة العسكرية

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.