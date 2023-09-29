محاكمة ترامب.. الرئيس الأمريكي السابق «كعب داير» بين المحاكم

يخضع الرئيس الأمريكي لعدد من المحاكمات، في عدة قضايا ينظرها عدد من القضاة والمحلفين في ولايات أمريكية مختلفة، وهذه القضايا نرصدها لكم كما يلي:

اعتبر قاض في نيويورك، أنّ الرئيس الأمريكي السابق، واثنين من أبنائه، ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكرّرة، في العقد الأول من القرن الحالي، واتهم ترامب بتضخيمهم قيمةَ الأصول المالية والعقارية لشركتهم منظمة ترامب.

محاكمة ترامب جنائيًا في أربع قضايا خلال العام الحالي

كما ستتم محاكمة ترامب بتهمٌ جنائية في أربع قضايا خلال العام الحالي فقط، فيما يواجه 91 تهمةً عبر لوائح الاتهام الأربع.

ومن المُقرر أن تٌجرى محاكمة ترامب في مارس المقبل في نيويورك بتهمة الكذب، بشأن مبالغَ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات2016، وهي القضية التي دفع فيها ترامب ببراءته في أربع وثلاثين تهمة تدخل ضمن دائرة الجنايات.

محاكمة ترامب في قضية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائقَ سرية

وسيخضع ترامب لمحاكمة أخرى في ولاية فلوريدا في قضية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائقَ سرية في إقامته، في مار لاجو، بعد ترك منصبه الرئاسي.

كما تدرس هيئة محلفين في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، ما تزعم أنها محاولة من الرئيس الأميركي السابق، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية.