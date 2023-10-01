7 خدمات مجانية تقدمها البنوك في النصف الثاني من شهر أكتوبر

تقدم البنوك المصرية عددا من العروض والخدمات المجانية، اعتباراً من النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بمناسبة العيد العالمي للادخار، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، ودعمه للشمول المالي، لتمكين جميع شرائح المجتمع للوصول إلى المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وتتيح البنوك المصرية عدداً من العروض المجانية بداية من يوم 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر، وأبرزها في السطور التالية:

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- فتح حسابات مجانية التوفير أو الجارية.

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- يمكن الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

- إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجاناً.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

المناسبات الاجتماعية

يذكر أن البنك المركزي المصري، يوفر لكافة البنوك المصرية إمكانية التواجد خارج الفروع في الفعاليات بأماكن التجمعات على مستوى الجمهورية، تزامنا مع المناسبات الاجتماعية، مثل اليوم العالمي للادخار، لتقديم المنتجات المصرفية.