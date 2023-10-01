فتح حساب بدون رسوم.. خدمات «ببلاش» من البنوك المصرية في أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر الجاري وتحديدًا في النصف الثاني من الشهر، إحدى فعاليات الشمول المالي، تزامنا مع اليوم العالمي للادخار، والذي تقدم فيه البنوك المصرية خدمات مجانية للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في كافة محافظات الجمهورية، واستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجاتهم، وعملاً على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع مثل «الادخار»، وتوجيه البنوك للتركيز على الفئات المستبعدة «المرأة والفلاحين وذوي الهمم».

وتقدم البنوك المصرية خدمات مجانية بداية من يوم 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر، أبرزها فتح حسابات مجانية سواء حسابات التوفير أو الجارية، فتح محفظة إلكترونية مجانية، الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

خدمات مجانية في البنوك المصرية

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تكون الأنشطة المسموح بها خلال الفعاليات:

- السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين.

- الترويج لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات مسبقة الدفع/ البطاقات المدينة وتشجيعهم على استخدامها.

- تشجيع عملاء محافظ الهاتف المحمول على تفعيلها واستخدامها.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

أول فاعلية للشمول المالي

يذكر أنه تم تشجيع القطاع المصرفي بالاشتراك فى أول فاعلية للشمول المالي من خلال الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي عام 2017، وفى إطار نجاح التجربة خصص البنك المركزي اعتبارًا من عام 2019، 4 فعاليات للشمول المالي على مدار العام، تم زيادتهم إلى 6 فعاليات في عام 2021، وهذا تزامنًا مع الاحتفال بمناسبات عالمية.

وبالإضافة إلى الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي خلال شهر أبريل، يتم الاحتفال أيضًا بالمرأة خلال شهر مارس وبالشباب خلال شهر أغسطس وبعيد الفلاح في شهر سبتمبر وبالادخار في شهر أكتوبر وبذوي الهمم خلال شهر ديسمبر.