9 سنوات من الإنجازات.. أبرز مشروعات الدولة لتطوير منظومة النقل

نشرت وزارة النقل فيديو جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن إنجازات الوزارة بالتفصيل في منظومة السكك الحديدية، وما تم بها من إضافة نوعيات جديدة من القطارات وتطوير نظم الإشارات، فضلاً عن تحويل المزلقات إلى كباري لتوفير الوقت والجهد.

تطوير وفق المعايير العالمية

كما تضمن الفيديو مشروعات وزارة النقل في المواني البحرية، التي عملت الوزارة على تطويرها وفق المعايير العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.

كما استعرض الفيديو مشروعات الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطارًا، التي تنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وتفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة و23 قطارًا، تنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، مشيرًا إلى إنشاء ورش خطوط المترو الخط الثاني ( ورشة شبرا ) في عام 2014، وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023، ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، موضحا أن مشروع ترام الرمل أنشئ بطول 13.2 كم ويضم 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة، وطاقة نقل 1,5 مليون راكب يوميًا.

تجهيز المواني بأحدث المعدات

كما سلط الفيديو الضوء على تجهيز المواني بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم (أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات)، وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالمواني بمقارنة الوضع في عامي 2014 و2023، حيث كانت في عام 2014، بوابات الدخول بنظام الفحص اليدوي، وفي عام 2023 أصبحت بنظام التعرف الآلي على الشاحنات.

وجرى تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة في عام 2023، بقوة شد 70 طنًا، مقابل 30 قاطرة في عام 2014 بقوة شد من 40 إلى 60 طنًا، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة في نهاية العام الجاري، بقوة شد تصل إلى 90 طنًا قادرة على خدمة السفن العملاقة.