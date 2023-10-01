المشدد 10 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت جهات التحقيق لـ«ا . ص» 35 عاما، عامل زراعي، تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبحوزته 13 قطعة من الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.