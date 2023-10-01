تحرك عاجل لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن شكاوى من مكاتب الشهر العقاري

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها الكبير على التجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية، لا سيما تلك التي قد تتعلق بأية صعوبات أو عقبات تواجه المواطنين أثناء عملية استيفاء الأوراق ومتطلبات الترشيح، وذلك حتى يُمكن تذليل تلك العقبات والتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء.

شكاوى المواطنين

وأشارت الهيئة الوطنية في بيان رسمي لها، إلى أنه ورد لها خلال الأيام الماضية عددا من الاستفسارات وكذلك شكاوى تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

إصلاح الأعطال الفنية في مكاتب الشهر العقاري

وأوضحت أنها قامت بالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكراراها مجدداً مع التوجيه باستمرار ساعات العمل في تلك المكاتب لحين تلبية طلبات جميع من تقدموا إليها من المواطنين واستصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبي الترشح في الانتخابات.