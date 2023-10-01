المديرة اتصدمت.. حقيقة رقص طلاب مدرسة على «مخصماك» بطابور الصباح (فيديو)

لا تزال تداعيات اليوم الأول من العام الدراسي الجديد تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين نشر أولياء الأمور الصور التذكارية الخاصة بأطفالهم في اليوم الأول من العام، أو مشاركة المدارس اللحظات الأولى من استقبال الطلاب، كلاهما أمور دومًا ما تثير اهتمام الرواد.

رقص طلاب مدرسة على «مخصماك» بطابور الصباح

وخلال الساعات الماضية، أثار مقطع فيديو من إحدى المدارس، جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أظهر مجموعة من الطلاب وهم يرقصون على أغنية «مخصماك» في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بإحدى المدارس الخاصة، بدلًا من النشيد الوطني.

وسرعان ما انهالت التعليقات اللاذعة على الطلاب والمدرسة، وما ظهر به الطلاب في مقطع الفيديو المتداول، بينما وجد البعض الآخر إن الأمر مجرد حالة لشعور الطلاب بالفرحة، إذ علق البعض: «دي حنة ولا طابور صباح»، ودون الآخر: «مخصماك أول يوم دراسة، أمال آخر السنة هيشغلوا إيه.. استرها يا رب»، في حين علق شخص آخر: «ده welcome party طبيعي يكون فيه أغاني ويفرحوا الأطفال دي، وخصوصًا أن شكلهم كي جي أو بيبي كلاس».

كواليس رقص طلاب مدرسة على «مخصماك» بطابور الصباح

وبالبحث عن المدرسة التي خرج منها مشهد طابور الصباح اليوم، وُجد أن المدرسة موجودة في مدينة بورسعيد، وإن المقطع بالفعل تم تصويره اليوم.

منسق أغاني الحفل يوضح حقيقة الأمر

وتواصلت «الوطن» مع أشرف حماد، منسق أغاني الحفل، في المقطع الشهير، الذي كشف كواليس وحقيقة رقص طلاب مدرسة على «مخصماك» بطابور الصباح، إذ أوضح أن الأمر مجرد «غلطة غير مقصودة»، مؤكدًا أن الأمر لم يُرتب له مع الإدارة وإنه مجرد خطأ من عامل «الدي جي»: «طبعا كنا مشغلين خلال الطابور والنشيد الوطني، وأغاني أطفال عن الدراسة، لكن فجأة الدي جي، شغل الأغنية دي بالغلط فالطلبة الصغيرين تفاعلوا معاها».

وتابع «حماد»: «اشتغلت 40 ثانية بس، وقفلناها على طول وشغلنا علمونا في مدرستنا».

وعن رد فعل إدارة المدرسة، أكد أن المديرة أُصيبت بالذهول والصدمة وطلبت إغلاق الأغنية على الفور.