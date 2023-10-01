توجيه عاجل من «الوطنية للانتخابات» بشأن الزحام أمام مكاتب الشهر العقاري

وجّهت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج التأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها.

وأضافت في بيان عاجل، أنه في حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها تستمر في العمل دونما التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق المحددة.

الرئيس حقق طفرة غير مسبوقة في تأسيس البنية الأساسية بمصر

وفي سياق متصل، طالب الدكتور أيمن فريد، وزير الزراعة الأسبق، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً لـ«الوطن»، أن الرئيس تمكن من تحقيق طفرة غير مسبوقة، سواء في تأسيس البنية الأساسية في مصر وتوفير الهدوء والأمن والاستقرار، موضحاً أن الرئيس السيسي لديه رؤية، وعلى أساسها يُبذل جهداً كبيراً لتحقيقها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الزراعة.

من جانبه، طالب مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أن الرئيس السيسي تقلد حكم مصر في فترات عصيبة واستطاع القضاء على الإرهاب، بجانب الاهتمام بالتنمية في مختلف المجالات.